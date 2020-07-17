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Мотоцикл столкнулся с двумя авто на столичной кольцевой

17.07.2020 16:21 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Байкер не соблюдал дистанцию безопасности и врезался в "тойоту". После чего двухколесный занесло, и он протаранил еще одну машину - "фольксваген". В результате аварии пострадала женщина - пассажирка мотоцикла. Она с травмами доставлена в больницу.

 
 
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Байкер не соблюдал дистанцию безопасности и врезался в "тойоту". После чего двухколесный занесло, и он протаранил еще одну машину - "фольксваген". В результате...
 
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