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Во Франции загорелся готический собор XV века

18.07.2020 13:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во французском городе Нант загорелся собор Святых Петра и Павла, который был заложен в 1434 году. Об этом сообщает французское издание 20 Minutes.


Фото: twitter.com/20minutesnantes/

По данным издания, около 8 часов утра собор начал гореть, к 9:30 пожарные потушили возгорание, но из сооружения продолжил подниматься черный дым.

Ущерб от происшествия будет значительным, передает корреспондент 20 Minutes. Фасад здания сильно пострадал, особенно витражи, которые почернели от дыма.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие, а также причины пожара.

Прокурор Нанта Пьер Сен не исключает версию намеренного поджога собора Святых Петра и Павла, сообщает местная радиостанция France Bleu. По данным начальника отдела местной пожарной охраны, огонь появился в трех местах: один — на уровне большого органа, и два справа и слева от нефа (вытянутая часть помещения собора, по сторонам которой стоят колонны или столбы).

Собор возводили 457 лет — с 1434 года до 1891 года. Как передает BMFTV, впервые здание загорелось в 1972 году, после чего его закрыли на три года для реставрации, а для посетителей открылся только в 1985 году.

В апреле 2019 года загорелся собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Его тушили 12 часов. В результате возгорания обрушились шпиль и треть крыши. По версии парижской прокуратуры, причиной пожара могли стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета.

 
 
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Собор возводили 457 лет - с 1434 года до 1891 года. Как передает BMFTV, впервые здание загорелось в 1972 году, после чего его закрыли на три года для реставрации, а для...
 
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