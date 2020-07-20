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За выходные в ДТП погибли 7 человек

20.07.2020 12:36 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Всего за прошедшие выходные задержаны 174 шофера, которые управляли авто в состоянии алкогольного опьянения. Еще 431 нарушитель не имел водительского удостоверения. Всего же произошло 25 аварий, в которых погибли 7 человек, 22 получили травмы.

 
 
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Всего за прошедшие выходные задержаны 174 шофера, которые управляли авто в состоянии алкогольного опьянения. Еще 431 нарушитель не имел водительского удостоверения....
 
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