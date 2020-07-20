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В Минске нетрезвая автоледи на внедорожнике протаранила 4 автомобиля
Источник материала: БTВ Минске внедорожник протаранил 4 автомобиля и перевернулся. Авария произошла на улице Одинцова. Как показала экспертиза, водитель была пьяна - 0,75 промилле алкоголя. По информации ГАИ, шофер врезалась в припаркованные вдоль дороги авто, а ее машина легла на бок. После ДТП барышня ушла домой, где ее и нашли сотрудники дорожной милиции. Как пояснила нарушительница, во время движения в салоне запотели окна и она отвлеклась, чтобы включить обдув. Составлено три административных протокола.
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В Минске внедорожник протаранил 4 автомобиля и перевернулся. Авария произошла на улице Одинцова. Как показала экспертиза, водитель была пьяна - 0,75 промилле...
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