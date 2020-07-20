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В Березовском районе на озере Селец утонул 22-летний выпускник Военной академии

20.07.2020 12:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 июля водолазы достали из озера Селец тело 22-летнего выпускника Военной академии, сообщили TUT.BY в Брестском областном совете ОСВОД.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

На озере Селец отдыхала компания из Барановичей. Трое парней отплыли на надувном матрасе ближе к центру водоема и стали нырять. Двое из них поплыли к берегу, а один остался. Вскоре он начал тонуть. Когда молодые люди заметили, что их товарищ ушел под воду, они бросились на помощь, но найти друга им не удалось. Тело молодого человека на глубине 2,5 метра обнаружили на следующий день спасатели.

19 июля при похожих обстоятельствах погиб 29-летний житель Лунинца. С друзьями он отдыхал на карьере в деревне Большие Чучевичи, который запрещен для купания. Во время пикника молодой человек решил переплыть карьер. По дороге назад он ушел под воду. В тот же день его тело со дна достали спасатели.

Пренебрежение правилами безопасности и купание в состоянии опьянения — одни из главных причин гибели людей на воде, напоминает ОСВОД. Кроме того, из-за разницы температуры воды и воздуха в водоем нужно входить постепенно, чтобы избежать судорог или сердечного приступа (особенно у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями). Запрещено купаться в неприспособленных для этого местах, а также прыгать в воду с дамб, причалов, тарзанок, иных возвышающихся над водой объектов, плавать на надувных матрасах, автомобильных камерах и самодельных плотах.

 
 
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