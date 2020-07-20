|
Стали известны подробности взрыва бытового газа в квартире по улице Брестской в Пинске
20.07.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сообщение из многоквартирного дома в Пинске на улице Брестской спасателям поступило в 9.48 в воскресенье, 19 июля. Подразделения МЧС незамедлительно выбыли к месту вызова.
Работниками ГП «ЖРЭУ г. Пинска» проведено обследование состояния строительных конструкции многоквартирного жилого дома, изменений целостности и деформации конструкции не обнаружено. Специалисты Пинскгаза восстановили подачу газа потребителям.
Фото МЧС и СК
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)