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Стали известны подробности взрыва бытового газа в квартире по улице Брестской в Пинске

20.07.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стали известны подробности взрыва бытового газа в квартире по улице Брестской в Пинске
В Пинске 19 июля в одной из квартир многоэтажного дома по улице Брестской произошел взрыв бытового газа. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение из многоквартирного дома в Пинске на улице Брестской спасателям поступило в 9.48 в воскресенье, 19 июля. Подразделения МЧС незамедлительно выбыли к месту вызова.

«По предварительным данным, у газовой плиты в одной из квартир на 2-м этаже отсоединился шланг, а хозяин жилья зажег спичку. В результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате повреждены два окна, четыре межкомнатные двери, внутренняя отделка и имущество. Мужчина не пострадал. Эвакуация жильцов дома не понадобилась», – сообщили в МЧС.

 

Стали известны подробности взрыва бытового газа в квартире по улице Брестской в Пинске


Стали известны подробности взрыва бытового газа в квартире по улице Брестской в Пинске

Работниками ГП «ЖРЭУ г. Пинска» проведено обследование состояния строительных конструкции многоквартирного жилого дома, изменений целостности и деформации конструкции не обнаружено. Специалисты Пинскгаза восстановили подачу газа потребителям.


Стали известны подробности взрыва бытового газа в квартире по улице Брестской в Пинске

Фото МЧС и СК

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