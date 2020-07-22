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Под Минском рабочий упал в бетономешалку. Он погиб
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Михановичи под Минском 21 июля на стройке погиб рабочий,
«38-летний работник загружал лопатой в бетонно-смесительный узел цементный раствор и песчаную смесь. При выполнении этих работ мужчина упал в загрузочную камеру с вращающимся шнеком. Без признаков жизни его обнаружили коллеги в смесительном узле», — рассказали в ведомстве.
Следователи опросили сотрудников строительной организации, изъяли документы, по охране труда, техники безопасности, назначили экспертизы.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 303 («Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК. Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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В агрогородке Михановичи под Минском 21 июля на стройке погиб рабочий.
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