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Под Минском рабочий упал в бетономешалку. Он погиб

22.07.2020 14:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Михановичи под Минском 21 июля на стройке погиб рабочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«38-летний работник загружал лопатой в бетонно-смесительный узел цементный раствор и песчаную смесь. При выполнении этих работ мужчина упал в загрузочную камеру с вращающимся шнеком. Без признаков жизни его обнаружили коллеги в смесительном узле», — рассказали в ведомстве.

Следователи опросили сотрудников строительной организации, изъяли документы, по охране труда, техники безопасности, назначили экспертизы.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 303 («Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК. Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

 
 
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В агрогородке Михановичи под Минском 21 июля на стройке погиб рабочий.
 
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