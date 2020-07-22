В Пинском районе уничтожили целую плантацию конопли

Источник материала: Полесская правда



Сотрудники РОВД выявили крупную плантацию дикорастущей коноплив Пинском районе.

– Территория в 600 квадратных метров была занята рядами наркосодержащих растений высотой более двух метров без видимых признаков культивирования. Уничтожено почти 700 кг растений конопли, – сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОИОС УВД Брестского облисполкома.

В РОВД напомнили, что за посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусматривается наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Правоохранители обращаются к жителям Пинска и района! Если вам стало известно о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических или психотропных веществ, о местах производства наркотических средств либо местах выращивания наркосодержащих культур незамедлительно информируйте органы внутренних дел по телефону 102.