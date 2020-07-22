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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не уступил бетономешалке. Авария произошла на пересечении улиц Тимирязева и Камайской в Минске Не уступил дорогу и спровоцировал ДТП. Авария на пересечении улиц Тимирязева и Камайской в столице. Водитель Citroen двигался по второстепенной дороге и не уступил...

Не уступил дорогу и спровоцировал ДТП. Авария на пересечении улиц Тимирязева и Камайской в столице. Водитель Citroen двигался по второстепенной дороге и не уступил бетономешалке, которая ехала по главной магистрали. От сильного удара легковушку отбросило за пределы проезжей части. Никто не пострадал. По факту ДТП проводят проверку.