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Не уступил бетономешалке. Авария произошла на пересечении улиц Тимирязева и Камайской в Минске

22.07.2020 16:30 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Не уступил дорогу и спровоцировал ДТП. Авария на пересечении улиц Тимирязева и Камайской в столице. Водитель Citroen двигался по второстепенной дороге и не уступил бетономешалке, которая ехала по главной магистрали. От сильного удара легковушку отбросило за пределы проезжей части. Никто не пострадал. По факту ДТП проводят проверку.
 
 
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Не уступил дорогу и спровоцировал ДТП. Авария на пересечении улиц Тимирязева и Камайской в столице. Водитель Citroen двигался по второстепенной дороге и не уступил...
 
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