В Минске годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа

Источник материала: Tut.by

В Минске 22 июля годовалая девочка выпала из окна. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, предположительно, она оперлась на москитную сетку.

По предварительной версии, вечером 22 июля годовалая девочка находилась одна в комнате. Взобравшись на кресло, а затем на подоконник, она открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и выпала с высоты четвертого этажа. Мама девочки в это время была на кухне.

Ребенок доставлен в больницу для обследования. Прямо сейчас следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы.

Следователи в очередной раз обращают внимание родителей на то, что недопустимо оставлять маленьких детей без присмотра. Необходимо помнить, что москитные сетки на окнах не предназначены для предотвращения выпадения детей. Для этих целей рекомендуется оборудовать окна специальными блокирующими устройствами.