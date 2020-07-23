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В оршанской гостинице в шахту лифта упал электромеханик, который устранял аварию

23.07.2020 10:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 22 июля в гостинице «Орша» в шахту лифта упал мужчина. На помощь ему пришли спасатели, сообщает МЧС.



В гостиничном лифте произошла авария. Ее устранял 55-летний электромеханик. Мужчина в это время находился на втором этаже 3-этажного здания. Во время работы он упал в шахту.

Работники МЧС при помощи спасательных веревок достали мужчину из лифтовой шахты и передали медикам.

Электромеханик получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали.

 
 
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В гостиничном лифте произошла авария. Ее устранял 55-летний электромеханик. Мужчина в это время находился на втором этаже 3-этажного здания. Во время работы он упал в...
 
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