В оршанской гостинице в шахту лифта упал электромеханик, который устранял аварию

Источник материала: Tut.by

Вечером 22 июля в гостинице «Орша» в шахту лифта упал мужчина. На помощь ему пришли спасатели, сообщает МЧС.





В гостиничном лифте произошла авария. Ее устранял 55-летний электромеханик. Мужчина в это время находился на втором этаже 3-этажного здания. Во время работы он упал в шахту.

Работники МЧС при помощи спасательных веревок достали мужчину из лифтовой шахты и передали медикам.

Электромеханик получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали.