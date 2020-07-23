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В оршанской гостинице в шахту лифта упал электромеханик, который устранял аварию
Источник материала: Tut.by
Вечером 22 июля в гостинице «Орша» в шахту лифта упал мужчина. На помощь ему пришли спасатели,
Работники МЧС при помощи спасательных веревок достали мужчину из лифтовой шахты и передали медикам.
Электромеханик получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали.
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