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В Столине сын обнаружил тело отца в его доме. Задержана жена убитого

24.07.2020 16:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Столина был убит ударом острого предмета, а в преступлении подозревают его собственную жену. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Вечером 23 июля тело 59-летнего жителя Столина в его доме обнаружил сын мужчины — причиной смерти стала колото-резаная рана.

Следователи, изучив место происшествия и известные обстоятельства, задержали в качестве подозреваемой 56-летнюю жену убитого. Сейчас с ней проводятся следственные действия, устанавливается картина и мотив преступления.

 
 
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Тело мужчины с колото-резаной раной обнаружил его сын.
 
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