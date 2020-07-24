В Столине сын обнаружил тело отца в его доме. Задержана жена убитого

Источник материала: Tut.by

Житель Столина был убит ударом острого предмета, а в преступлении подозревают его собственную жену. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Вечером 23 июля тело 59-летнего жителя Столина в его доме обнаружил сын мужчины — причиной смерти стала колото-резаная рана.

Следователи, изучив место происшествия и известные обстоятельства, задержали в качестве подозреваемой 56-летнюю жену убитого. Сейчас с ней проводятся следственные действия, устанавливается картина и мотив преступления.