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В Столине сын обнаружил тело отца в его доме. Задержана жена убитого
Источник материала: Tut.by
Житель Столина был убит ударом острого предмета, а в преступлении подозревают его собственную жену. Об этом
Вечером 23 июля тело 59-летнего жителя Столина в его доме обнаружил сын мужчины — причиной смерти стала колото-резаная рана.
Следователи, изучив место происшествия и известные обстоятельства, задержали в качестве подозреваемой 56-летнюю жену убитого. Сейчас с ней проводятся следственные действия, устанавливается картина и мотив преступления.
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Тело мужчины с колото-резаной раной обнаружил его сын.
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