Думали пропал в лесу, оказалось - убили. На Петриковщие пропавшего сельчанина нашли на участке у соседа

Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе все думали, что мужчина пропал в лесу, но оказалось, что его убили. Подробности сообщили в МВД.





13 июля в оперативно-дежурную службу Петриковского РОВД с заявлением об исчезновении мужчины обратилась председатель Колковского сельского совета. Она рассказала, что более двух недель не видно 61-летнего местного жителя. У мужчины нет семьи, а с родственниками он особо не общался. Занимался сезонным сбором грибов, которые затем сдавал в приемный пункт. Любил выпить.

Оперативники уголовного розыска РОВД выяснили, что пропавшего сельчанина местные жители потеряли из виду давно — в последний раз видели в конце июня в лесу.

Заготовители лесных даров подтвердили, что у них он тоже давно не появлялся. На тот момент одной из основных версий стала самая очевидная — потерялся либо стало плохо в лесу. Поисковые мероприятия у деревни Колки результата не дали. Несмотря на это, сотрудники уголовного розыска продолжали работу с местными жителями, с которыми общался без вести пропавший. Выяснилось, что его видели в компании 58-летнего мужчины, ранее судимого за кражу.

22 июля правоохранители проверили его дом и на участке рядом с домом обнаружили свежевырытую яму, прикрытую ковром. В ней и обнаружили тело разыскиваемого мужчины. Хозяин отпираться не стал и признался, что вечером 2 июля действительно выпивал с пропавшим. Возникла ссора, в которой он схватился за нож и нанес смертельное ранение. Тело решил спрятать, полагая, что мужчину никто искать не будет.