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В Калинковичах мальчик головой застрял в ограждении моста: на помощь пришли спасатели
Источник материала: Tut.by
В Калинковичах пятилетний мальчик засунул голову между прутьями в ограждении моста, а освободиться сам не смог —
Инцидент произошел днем 26 июля на улице Советской на мосту через реку Нетечь.
Работники МЧС разжали прутья и освободили ребенка.
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Пятилетний мальчик засунул голову между прутьями в ограждении моста, а освободиться сам не смог.
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