В Калинковичах мальчик головой застрял в ограждении моста: на помощь пришли спасатели

Источник материала: Tut.by

В Калинковичах пятилетний мальчик засунул голову между прутьями в ограждении моста, а освободиться сам не смог — потребовалась помощь спасателей.

Инцидент произошел днем 26 июля на улице Советской на мосту через реку Нетечь.

Работники МЧС разжали прутья и освободили ребенка.