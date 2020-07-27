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В Бресте утром стреляли в одного из руководителей ГАИ - прямо в рабочем кабинете
Источник материала: Tut.by
27 июля выстрелили в начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома Юрия Шикунца. Информацию TUT.BY подтвердил сам пострадавший милиционер.
По неподтвержденным данным, стреляли прямо в рабочем кабинете из самодельного оружия. Все произошло утром 27 июля.
Юрий Шикунец сейчас находится в Следственном комитете. С ним, по его словам, все в порядке.
Мы ждем официального комментария СК.
(Будет дополнено).
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По неподтвержденным данным, стреляли прямо в рабочем кабинете из самодельного оружия.
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