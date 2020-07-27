В Бресте утром стреляли в одного из руководителей ГАИ - прямо в рабочем кабинете

Источник материала: Tut.by

27 июля выстрелили в начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома Юрия Шикунца. Информацию TUT.BY подтвердил сам пострадавший милиционер.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По неподтвержденным данным, стреляли прямо в рабочем кабинете из самодельного оружия. Все произошло утром 27 июля.

Юрий Шикунец сейчас находится в Следственном комитете. С ним, по его словам, все в порядке.

Мы ждем официального комментария СК.

(Будет дополнено).