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В Бресте утром стреляли в одного из руководителей ГАИ - прямо в рабочем кабинете

27.07.2020 12:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 июля выстрелили в начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома Юрия Шикунца. Информацию TUT.BY подтвердил сам пострадавший милиционер.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По неподтвержденным данным, стреляли прямо в рабочем кабинете из самодельного оружия. Все произошло утром 27 июля.

Юрий Шикунец сейчас находится в Следственном комитете. С ним, по его словам, все в порядке.

Мы ждем официального комментария СК.

(Будет дополнено).

 
 
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По неподтвержденным данным, стреляли прямо в рабочем кабинете из самодельного оружия.
 
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