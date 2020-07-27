В Telegram-каналах публикуют версию произошедшего в ГАИ и даже называют имя стрелка

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня около 9 утра совершено покушение на начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома Ю.Шикунца.





Вошедший в его кабинет посетитель выстрелил в грудь подполковника из самодельного 8-зарядного устройства, замаскированного под фейерверк и начиненного дробью. В 8.52 в дежурку УВД позвонили со словами "Стрелял неизвестный, всё в дыму". Итог выстрела - опаленная форма милиционера, сам он повреждений не получил.

Нам стало известно имя стрелка - это некто Александр, 1950 г.р. из деревни Новые Задворцы. Семь месяцев назад агрессивного деда судили за попытку сожжения судебного исполнителя. Облил того бензином и намеревался поджечь, да не успел. Получил всего месяц домашнего ареста, видимо, из уважения к возрасту.

Судисполнитель, кстати, пытался взыскать с Ковалевича штрафы за нарушения ПДД , совершенные в 2019 году. Наложил их, понятное дело, отдел под руководством Шикунца.

Сейчас неудачливый поджигатель и стрелок задержан, доставлен в Ленинский РОВД Бреста. На месте работает следственно-оперативная группа.

Подчёркиваем, данная информация не официальная и не проверена.