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В Telegram-каналах публикуют версию произошедшего в ГАИ и даже называют имя стрелка
27.07.2020 12:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня около 9 утра совершено покушение на начальника межрайонного отдела
Вошедший в его кабинет посетитель выстрелил в грудь подполковника из самодельного 8-зарядного устройства, замаскированного под фейерверк и начиненного дробью. В 8.52 в дежурку УВД позвонили со словами "Стрелял неизвестный, всё в дыму". Итог выстрела - опаленная форма милиционера, сам он повреждений не получил.
Нам стало известно имя стрелка - это некто Александр, 1950 г.р. из деревни Новые Задворцы. Семь месяцев назад агрессивного деда судили за попытку сожжения судебного исполнителя. Облил того бензином и намеревался поджечь, да не успел. Получил всего месяц домашнего ареста, видимо, из уважения к возрасту.
Судисполнитель, кстати, пытался взыскать с Ковалевича штрафы за нарушения
Сейчас неудачливый поджигатель и стрелок задержан, доставлен в Ленинский РОВД Бреста. На месте работает следственно-оперативная группа.
Подчёркиваем, данная информация не официальная и не проверена.
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Сегодня около 9 утра совершено покушение на начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома Ю.Шикунца. Вошедший в его кабинет посетитель...
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