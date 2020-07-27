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70-летний житель Брестского района подозревается в покушении на убийство сотрудника ГАИ

27.07.2020 12:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 27 июля, примерно в 8.55 в кабинет начальника межрайонного отдел ГАИ УВД Брестского облисполкома пришел 70-летний житель Брестского района.

70-летний житель Брестского района подозревается в покушении на убийство сотрудника ГАИ

фото - иллюстрация

Мужчина достал самодельное устройство, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов.

Милиционер оперативно среагировал на складывающуюся ситуацию, что помогло избежать ему ранения. Он не пострадал.

Начальник МРЭО в этот день проводил приём граждан.

70-летний житель Брестского района подозревается в покушении на убийство сотрудника ГАИ

фото - иллюстрация

УСК по Брестской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и п.10 ч.2 ст. 139 (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. В кратчайшие сроки будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет установления психического состояния мужчины.

 
 
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  Сегодня, 27 июля, примерно в 8.55 в кабинет начальника межрайонного отдел ГАИ УВД Брестского облисполкома пришел 70-летний житель Брестского района. фото -...
 
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