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В Добрушском районе пьяный мужчина до смерти избил свою сожительницу
Источник материала: Tut.by
Утром 1 августа жительница агрогородка Корма пришла к своей дочери, однако не смогла зайти в дом, так как дверь была закрыта. Заглянув в открытое окно, она увидела на полу пятна крови — и сообщила в милицию. Что произошло,
Милиционеры нашли в доме тело 29-летней дочери женщины с признаками насильственной смерти.
По подозрению в убийстве задержан 38-летний сожитель девушки. Он во всем признался: в ночь с 31 июля на 1 августа, будучи пьяным, сильно избил женщину.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство).
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Хватилась девушки ее мать: она пришла к дочери, однако не смогла зайти в дом, так как дверь была закрыта. Заглянув в открытое окно, увидела на полу пятна крови - и...
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