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В Добрушском районе пьяный мужчина до смерти избил свою сожительницу

03.08.2020 17:04 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 1 августа жительница агрогородка Корма пришла к своей дочери, однако не смогла зайти в дом, так как дверь была закрыта. Заглянув в открытое окно, она увидела на полу пятна крови — и сообщила в милицию. Что произошло, рассказали в СК.


Милиционеры нашли в доме тело 29-летней дочери женщины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержан 38-летний сожитель девушки. Он во всем признался: в ночь с 31 июля на 1 августа, будучи пьяным, сильно избил женщину.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство).

 
 
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Хватилась девушки ее мать: она пришла к дочери, однако не смогла зайти в дом, так как дверь была закрыта. Заглянув в открытое окно, увидела на полу пятна крови - и...
 
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