В Добрушском районе пьяный мужчина до смерти избил свою сожительницу

Источник материала: Tut.by

Утром 1 августа жительница агрогородка Корма пришла к своей дочери, однако не смогла зайти в дом, так как дверь была закрыта. Заглянув в открытое окно, она увидела на полу пятна крови — и сообщила в милицию. Что произошло, рассказали в СК.





Милиционеры нашли в доме тело 29-летней дочери женщины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержан 38-летний сожитель девушки. Он во всем признался: в ночь с 31 июля на 1 августа, будучи пьяным, сильно избил женщину.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство).