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Устанавливаются личности свидетелей, которые находились на АЗС «Лукойл» ночью

04.08.2020 12:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрацией Московского района г. Бреста устанавливаются личности свидетелей, которые в ночь с 14.07.2020 по 15.07.2020 находились на АЗС «Лукойл» по ул. Карьерной в г. Бресте.

Устанавливаются личности свидетелей, которые находились на АЗС «Лукойл» ночью

В случае установления просим сообщить по номеру 80333205615

Устанавливаются личности свидетелей, которые находились на АЗС «Лукойл» ночью

Устанавливаются личности свидетелей, которые находились на АЗС «Лукойл» ночью

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрацией Московского района г. Бреста устанавливаются личности свидетелей, которые в ночь с 14.07.2020 по 15.07.2020 находились на АЗС «Лукойл» по ул. Карьерной...
 
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