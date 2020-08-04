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Устанавливаются личности свидетелей, которые находились на АЗС «Лукойл» ночью
04.08.2020 12:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрацией Московского района г. Бреста устанавливаются личности свидетелей, которые в ночь с 14.07.2020 по 15.07.2020 находились на АЗС «Лукойл» по ул. Карьерной в г. Бресте.
В случае установления просим сообщить по номеру 80333205615
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ОВД администрацией Московского района г. Бреста устанавливаются личности свидетелей, которые в ночь с 14.07.2020 по 15.07.2020 находились на АЗС «Лукойл» по ул. Карьерной...
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