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Работницу предприятия в Бресте прижало автоматической дверью

06.08.2020 20:32 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте следователи устанавливают обстоятельства травмирования работницы одного из предприятий, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Работницу предприятия в Бресте прижало автоматической дверью

Утром 28 июля 49-летняя женщина, будучи на работе, входила в складское помещение. В это время на нее внезапно опустилась автоматическая дверь. Работница получила телесные повреждения, с которыми ее госпитализировали в учреждение здравоохранения.

По полученной следователем информации, угрозы ее жизни нет. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит по факту проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливается техническое состояние механизмов двери в момент происшествия.

 
Теги: Брест
 
 
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