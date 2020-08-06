Работницу предприятия в Бресте прижало автоматической дверью

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте следователи устанавливают обстоятельства травмирования работницы одного из предприятий, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.





Утром 28 июля 49-летняя женщина, будучи на работе, входила в складское помещение. В это время на нее внезапно опустилась автоматическая дверь. Работница получила телесные повреждения, с которыми ее госпитализировали в учреждение здравоохранения.

По полученной следователем информации, угрозы ее жизни нет. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит по факту проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливается техническое состояние механизмов двери в момент происшествия.