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Боец ОМОНа о протестах 9 августа: никогда не поверю, что это была мирная акция

18.08.2020 17:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Пострадавшие во время протестных акций бойцы минского ОМОНа, внутренних войск начали выходить из больниц и госпиталей, но большинство из получивших травмы еще остаются на больничных койках. Жестокая реальность уличных столкновений такова – пострадавшие есть и с той, и с другой стороны.

© Sputnik / Иван Руднев
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Собеседник Sputnik – сотрудник минского ОМОНа Дмитрий работал на акции протеста в первую ночь – с 9 на 10 августа, тогда он получил травмы и был госпитализирован.

Изначально темой интервью были травмы, которые он получил во время уличной акции. Но его рассказ был больше о том, за что болит душа и что произошло в мирной Беларуси, о фейках и о раненых товарищах.

В нас летела брусчатка

По его словам, в ночь с 9 на 10 августа Дмитрий с другими сотрудниками ОМОНа оказывали помощь сотрудникам внутренних войск в самом центре Минска, практически в эпицентре протестных акций – на пересечении проспектов Машерова и Победителей.

"Мы приехали на машине системы "Забор" – она выдвигает решетку, чтобы закрывать личный состав", – рассказывает Дмитрий.

© Sputnik / Виктор Толочко
Специальное транспортное средство "Забор-Барьер" и бронированные водометы с отвалами для расчистки баррикад в Минске с 9 на 10 августа. ОМОН препятствуют проведению в центре несанкционированной акции протеста.

"(...) в них никто не стрелял, не бил. Мы приехали закрывать людей. Бойцы внутренних войск стояли, падали. Мы открывали "забор", они за нами прятались. Их никто не трогал. А в нас летели коктейли Молотова, брусчатка летела. Ломали брусчатку надвое и бросали. Бутылки летели, мусорки скручивали и в нас запускали", – вспоминает Дмитрий события той ночи.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Он говорит, что ему "нормально досталось" физически, но душа болит за то, что сотрудники ОМОНа, внутренних войск, которые стали на защиту порядка в стране, стали вдруг изгоями в обществе.

"Если загуглить в интернете, кем нас только не называют, даже фашистами, а вы видели тех бойцов, солдат, которые получили травмы, которые сейчас лежат в госпиталях со сломанными руками? А сотрудники ГАИ, которых сбивали машинами, у которых сломаны ноги? Это нормально? Это мирная акция, по-вашему?" – в сердцах говорит Дмитрий.

Справка Sputnik. По данным МВД Беларуси, за время протестных акций, которые прошли в Минске и других городах страны, пострадали более 120 сотрудников внутренних дел, возбуждено более 20 уголовных за наезды на сотрудников ГАИ.

Мы – не актеры
© Sputnik / Виктор Толочко
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Дмитрий рассказывает, что его возмущают и обижают обвинения в том, что те, кому был отдан приказ выйти на улицы против протестующих, потом симулировали травмы.

"Какие-то фейки появляются, что мы актеры, А боец, который учится на 4-м курсе? Мальчишка еще, по сути, у него руки поломаны, он тоже актер? Или офицер, которого забросали брусчаткой в лицо, тоже актер?" – говорит Дмитрий.

Он также не скрывает, что многие сотрудники внутренних дел, которые в эти непростые для Беларуси дни стояли в оцеплении на улицах, поддерживали порядок, ощущают сильнейший прессинг со стороны определенной части общества.

YouTube/ МВД Беларуси
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Угрозы близким

"Угрожают нашим женам, близким. Это нормально? И это у нас получаются такие мирные выборы?" – в сердцах говорит Дмитрий.

Он отмечает, что спокойно относится к тому, что творится в интернете после тех событий. ОМОНовец уверен, что большинство из тех, кто пишет "всякую чушь", абсолютно ничего не знают про их нелегкую службу, их жизнь в постоянном ожидании вызова – и днем, и ночью. "У нас такая судьба, главное – не утратить уважение к себе и быть честным в первую очередь перед собой", – сказал Дмитрий.

При этом он подчеркивает, ему не стыдно, что он служит в ОМОН, что выполнял приказ в ту ночь. "Мне не стыдно, и моей семье не стыдно. Меня встречали мои друзья, никто не отвернулся, если отвернулся – это его проблемы", – говорит Дмитрий.

Было ли страшно?

Дмитрий, как и любой спецназовец, немногословен и не любит говорить о своей службе. Он не скрывает, что если бы не такая реакция в обществе на известные события, никогда бы не встал перед видеокамерой.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Было ли страшно? Нет, не было, мы привыкли", – сказал собеседник агентства.

Дмитрий, в общем-то, крайне неохотно рассказывал о травмах, полученных во время уличной акции, о том, что четыре часа "прикрывал" бойцов внутренних войск, будучи раненным в лицо – ему в голову попал кусок брусчатки.

Он также благодарил медиков, которые спасали его в госпитале. Вспоминал слова доктора: "Если бы носом не пошла кровь – остался бы на всю жизнь овощем".

Вся боль ОМОНовца Дмитрия от того, что случилось и с ним, и со страной, была в его короткой фразе-вопросе: "Это мирные акции, голосуйте. Но город-то разбирать вам зачем? Вот этого не могу понять".

 
Теги: Минск
 
 
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С окровавленным лицом он четыре часа простоял в оцеплении, в центре Минска, защищая бойцов внутренних войск от летящей брусчатки.
 
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