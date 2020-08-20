Навальному стало плохо в самолете – сейчас блогер в больнице на аппарате ИВЛ

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МИНСК, 20 авг – Sputnik. Самолет, на котором Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, экстренно сел в Омске из-за его предположительного отравления, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", – написала Ярмыш на своей странице в Twitter.

Она напомнила, что год назад, когда Навальный сидел в спецприемнике, он, по утверждениям ФБК, был отравлен.

Подозревают отравление, но уверенности нет

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", – сообщила Ярмыш.

В свою очередь заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что уверенности в том, что это было именно отравление, нет.

"Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике. Мы работаем над всеми, исключаем", – добавил Калиниченко.

Он уточнил, что более подробную информацию о диагнозе и лечении не может сообщить без согласия пациента. Журналисты также спросили, есть ли угроза жизни Навального. "Я не могу вам ответить на эти вопросы", - ответил специалист.

"Пациент находится у нас в больнице на ИВЛ. Состояние его стабильное, тяжелое", – уточнил Калиниченко.

Накануне все было хорошо

Алексей Навальный до этого в течение трех дней был в Томске в рамках кампании по поддержке двух кандидатов в депутаты городской думы, вечером в среду он чувствовал себя хорошо, сообщила координатор штаба Навального в Томске, одна из претендентов на депутатское кресло Ксения Фадеева.

"У нас в Томске проходит избирательная кампания. Я и мой коллега баллотируемся в городскую думу. Он приезжал нас поддержать. Снимали видео… Вчера я последний раз видела Алексея вечером. Он был в полном порядке. По словам Киры (Ярмыш), он и сегодня утром был в полном порядке до аэропорта", – рассказала Фадеева.

Диагноз могут поставить в четверг

"В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее", – рассказал Анатолий Калиниченко.

"В течение сегодняшнего дня, думаю, мы в точности определимся с диагнозом. Тем не менее симптоматическое лечение, все, что требуется на сегодняшний день, проводится в полном объеме", – добавил он.

В Омск вылетела лечащий врач блогера Анастасия Васильева.

ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.