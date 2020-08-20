Поставщика медицинских масок оштрафовали за превышение оптовой надбавки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Поставщика медицинских масок оштрафовали в Беларуси за превышение предельного уровня оптовой надбавки, об этом сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"В ходе внеплановой проверки ЗАО "Белмедпоставка" МАРТ установлено превышение предельного уровня оптовой надбавки при реализации масок санитарно-гигиенических, являющихся изделиями медицинского назначения", – рассказали там.

Организация применяла надбавки до 15%, несмотря на то, что указом президента предельная надбавка не должна была превышать 11%. В результате представители МАРТ составили административные протоколы на должностное лицо, ответственное за формирование цен в организации, и на юридическое лицо. Протоколы были направлены в суд.

"Экономическим судом Брестской области приняты решения о наложение штрафа в размере 10 базовых величин на должностное лицо, ответственное за формирование цен, а на юридическое лицо – в размере 3 999,98 рубля с учетом объемов фактической реализации", – пояснили в МАРТ.

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