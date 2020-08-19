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Минздрав подтвердил смерть еще одного участника акций протеста

19.08.2020 13:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Минздрав Беларуси официально подтвердил смерть еще одного участника акций протеста, заявление об этом размещено в Telegram-канале ведомства.

Утром в среду в сети появилась информация о еще одном погибшем в результате ранения, полученного во время акции протеста в Бресте. Ее подтвердили в Минздраве.

"С прискорбием сообщаем, что 19 августа, скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов. Напомним, что 13 августа он был переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь Министерства обороны. К сожалению, вечером 18 августа, наступило резкое ухудшение состояния, и, не смотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось", - сообщили в ведомстве.

Последует

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Утром в среду в сети появилась информация о том, что в военном госпитале в Минске скончался раненый в ходе акции протеста в Бресте мужчина.
 
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