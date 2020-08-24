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Водонапорная башня обрушилась в Телеханах

24.08.2020 10:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Водонапорная башня рухнула в городском поселке Телеханы в Ивацевичском районе, об этом ЧП рассказали в Брестском областном управлении МЧС.

Обрушение водонапорной башни произошло днем в субботу, 22 августа, на территории ПМК-60 ОАО "Пинскводстрой" на улице Механизаторов в населенном пункте Телеханы. В 16:39 об инциденте сообщили в диспетчерскую службу МЧС.

В момент ЧП работы на предприятии не проводились. В результате обрушения водонапорной башни без холодной воды остались 12 многоквартирных жилых домов и около 1,6 тысячи зданий в частном секторе.

© Photo : Брестское ОУ МЧС
Место обрушения водонапорной башни

"Работники МЧС и местного ЖКХ провели работы по устранению аварии. Соседние здания и сооружения не повреждены. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

В данный момент причину ЧП выясняют эксперты. По предварительной версии, обрушение произошло из-за нарушения целостности железобетонных удерживающих башню колонн.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате обрушения башни без холодной воды остались 12 многоквартирных домов и около 1,6 тысячи частных подворий.
 
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