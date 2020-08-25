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Заповедник "Утриш" горит под Анапой, ученые подсчитывают ущерб

25.08.2020 16:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Более 40 гектаров территории заповедника "Утриш" пострадали от пожара под Анапой, всего в регионе площадь возгорания сухой травы оставляет более 100 гектаров, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю

© Sputnik /
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По данным спасателей, на территории заповедника образовалось четыре очага возгорания лесной подстилки: в Туапсинском районе, Новороссийске, в районе государственного заповедника "Утриш" в Анапе, а также неподалеку от геленджикского поселка Кабардинка.

 По последним данным, озвученным в эфире телеканала "Россия 24", площадь возгорания составляет 107 гектаров, пожар в Туапсинском районе практически потушен, а возгорания в Геленджике и Новороссийске локализованы, угрозы людям и населенным пунктам нет.

По данным спасателей, наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, где между поселками Большой и Малый Утриш горят три гектара леса. Для его ликвидации привлечены авиация и катера. Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Супсехского сельского округа.

Прокуратура начала проверку по выявлению причины возгорания, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об уничтожении лесных насаждений. По данным мэрии, из района было эвакуировано около тысячи отдыхающих.

Как отметил в эфире "России 24" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, причиной пожаров, охвативших лесные массивы на Черноморском побережье, могло стать неосторожное обращение с огнем туристов, отдыхающих "дикарями".

"Дикий отдых, он присутствует на побережье. Люди любят уходить в горы, высоко в горы, с палатками, чтобы там проводить время. И, я думаю, следствие, конечно, разберется, что причиной пожаров у нас как раз вот эти самые туристы и явились", – сказал губернатор.

Утриш – это ландшафтно-флористический и морской заказник общей площадью 5112 гектара, расположенный на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

В этом заповеднике, в частности, растет реликтовая флора – можжевельники, фисташка и пицундская сосна, скумпия. Всего насчитывается 75 видов травянистых растений, 107 видов деревьев и кустарников. Около 60 видов занесены в Красную книгу. В лесах Большого Утриша найдены деревья в возрасте до 1000 лет. Здесь обитают редкие виды средиземноморских бабочек.

 
Теги: Минск
 
 
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В уникальном заповеднике растут деревья возрастом 1000 лет, а также обитают редкие средиземноморские бабочки.
 
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