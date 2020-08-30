МВД Беларуси сообщило о количестве задержанных на акциях протеста в субботу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. В субботу, 29 августа, массовые политические акции прошли в 42 местах, всего в них приняли участие более 8,5 тысячи человек, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как уточнили в ведомстве, мероприятия в поддержку действующей власти прошли в Минске, а также Витебской, Гомельской и Минской областях.

Кроме того, в 24 населенных пунктах состоялись акции протеста. Так, по данным МВД, днем в Минске в них приняли участие около 200 мотоциклистов, ближе к вечеру – примерно 100 велосипедистов. Участие в параде женских миротворческих сил приняли около четырех тысяч человек.

Как уточнили в МВД, органы внутренних дел зафиксировали 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек.