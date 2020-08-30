ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД Беларуси сообщило о количестве задержанных на акциях протеста в субботу

30.08.2020 12:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. В субботу, 29 августа, массовые политические акции прошли в 42 местах, всего в них приняли участие более 8,5 тысячи человек, сообщили в Министерстве внутренних дел.

© Sputnik
Два митинга политических оппонентов прошли в Минске - видео

Как уточнили в ведомстве, мероприятия в поддержку действующей власти прошли в Минске, а также Витебской, Гомельской и Минской областях.

Кроме того, в 24 населенных пунктах состоялись акции протеста. Так, по данным МВД, днем в Минске в них приняли участие около 200 мотоциклистов, ближе к вечеру – примерно 100 велосипедистов. Участие в параде женских миротворческих сил приняли около четырех тысяч человек.

Как уточнили в МВД, органы внутренних дел зафиксировали 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Органы внутренних дел 29 августа зафиксировали 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Морскую мину прибило к городскому пляжу Черноморска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика