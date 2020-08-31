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Более 170 человек задержали в воскресенье в Беларуси на акциях протеста
31.08.2020 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Беларуси в воскресенье на акциях протеста 173 граждан, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В целом по стране 173 человека были задержаны до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям", - сказала пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.
Она подчеркнула, что несанкционированные митинги состоялись в ряде городов, наибольшее число участников акций было в Минске.
В белорусской столице в воскресенье состоялась
Задержанных могут привлечь к ответственности по статье 23.34 КоАП РБ. За "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" им грозит штраф до 30 базовых величин (810 рублей) или административный арест.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов, посчитав что они были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются
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Накануне в ряде белорусских городов прошли ставшие традиционными акции протеста граждан, недовольных результатами президентских выборов.
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