Более 170 человек задержали в воскресенье в Беларуси на акциях протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Беларуси в воскресенье на акциях протеста 173 граждан, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

"В целом по стране 173 человека были задержаны до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям", - сказала пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.

Она подчеркнула, что несанкционированные митинги состоялись в ряде городов, наибольшее число участников акций было в Минске.

В белорусской столице в воскресенье состоялась акция протеста "Марш мира" . Несколько тысяч человек прошли по проспекту Победителей в сторону Дворца Независимости. Около 140 участников несанкционированного мероприятия, по данным МВД, были задержаны.

Задержанных могут привлечь к ответственности по статье 23.34 КоАП РБ. За "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" им грозит штраф до 30 базовых величин (810 рублей) или административный арест.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов, посчитав что они были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

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