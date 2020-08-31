Задержана член президиума Координационного совета Лилия Власова

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Сотрудники Департамента финансовых расследования Комитета госконтроля задержали в понедельник днем члена президиума Координационного совета Лилия Власову, сообщил в своем Telegram-канале Павел Латушко.

"Около получаса назад была задержана член Координационного совета Лилия Власова. Задержание осуществляли сотрудники ДФР КГК", – написал Латушко.

По его словам, в доме Власовой прошел обыск. Задержание состоялось накануне заседания расширенного состава КС.

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета. Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследованием дела занимается Следственный комитет.

В СК уже вызывали несколько членов Координационного совета. Следователи уже пообщались с экс-директором Купаловского театра Павлом Латушко , нобелевским лауреатом по литературе Светланой Алексиевич и координатором штаба Виктора Бабарико. Латушко пробыл в СК несколько часов, Алексиевич – менее часа , писательница отказалась свидетельствовать против себя. Отказалась давать показания и Колесникова .

О Лилии Власовой известно, что она является является учредителем минского Центра медиации и переговоров, одним из первых сертифицированных медиаторов в Беларуси, основоположником белорусской медиации. Кроме того, ее подпись стоит под заявлением в СК с просьбой проверить действия силовиков во время разгонов митингов 9-17 августа. Заявление было подано от лица членов президиума КС Латушко, Власовой и Колесниковой.