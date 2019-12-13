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Что о человеке расскажут родинки на ладонях и на пальцах рук?

13.12.2019 21:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Удивительной особенностью во внешности человека являются родинки на ладонях и пальцах рук пальцах рук. А ведь и правда, не так часто встречаешь в жизни людей с подобными метками судьбы. Так что же обозначают такие родинки? Как они влияют на жизнь и характер своего обладателя?

Что о человеке расскажут родинки на ладонях и на пальцах рук?

О чем расскажут родинки на ладонях и пальцах?

Родинка на большом пальце руки

Непостоянством характера и любовью к переменам наделяется обладатель родинки на большом пальце. Обычно он легок на подъем и всегда готов идти навстречу новым приключениям. С ним интересно в общении, но нелегко в личной жизни. Выдержать его праздный образ жизни сможет не каждый партнер. К тому же на него абсолютно не действуют никакие запреты и ограничения. Наоборот, при их возникновении он начинает еще больше отдаляться от супруга и избегать своих семейных обязанностей.

Родинка на указательном пальце

«Стой там, иди сюда». Приблизительно в такой манере человек с такой родинкой общается со всеми, кто его окружает. Его требовательность к себе и к своим близким порой достигает таких невероятных масштабов, что он и сам начинает от этого нешуточно страдать. В бытовых делах такой человек педантичен. Его раздражает человеческая безалаберность и безучастность. Более того, он тяжело воспринимает чужие промахи и часто держит внутри себя обиду на людей, которые не оправдали его ожиданий. При этом такой человек нередко имеет успех в финансовых делах.

Родинка на среднем пальце

Марафонец на дальние дистанции и победитель по жизни – вот как можно характеризовать обладателя родинки на среднем пальце. Он не страшится ничего, что встречается ему на пути. Любит движение и борьбу с препятствиями. Всегда стремительно идет к цели и в конечном результате добивается того, о чем мечтал. Обычно такого человека именуют счастливчиком и баловнем судьбы. Но те, кто хорошо его знают, понимают, что все победы и блага этот человек зарабатывает собственным усердным трудом и верой в свой несомненный успех.

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Родинка на безымянном пальце

Душа компании, верный друг и помощник, исполнительный работник и прилежный семьянин – таким знают окружающие человека с родинкой на безымянном пальце. Он действительно довольно редкий экземпляр, способный на настоящую искреннюю дружбу и любовь. Всех принимает и все прощает. Умеет давать нужные советы в нужный момент и всегда поддерживает, если его об этом попросить. Одна только проблема есть у этого сердобольного добряка. Уж слишком он распыляется на других, забывая в этот момент позаботиться о себе. Из-за этого у него из-под носа очень быстро уплывают хорошие карьерные возможности и достойные партии в спутники жизни. Такому человеку нужно развивать в себе способность отказывать другим, чтобы в дальнейшем ему не пришлось расхлебывать результаты собственного милосердия.

Родинка на мизинце

Нет ничего удивительного в том, что ваш приятель с родинкой на мизинце отличается излишней застенчивостью и нежеланием менять свою жизнь. То же самое, кстати, касается и женщин. Люди с родинкой на самом маленьком пальце – это большие дети. Они привыкли спокойно плыть по течению жизни, периодически подбирая блага, которые им приносит волнами судьбы. Им редко удается достичь больших высот в карьере, но в личной жизни, как правило, им сопутствует удача. Что интересно, дети обладателей родинки на мизинце часто отличаются крепким здоровьем и высокими умственными способностями.

Родинки на ладонях

Большим запасом энергии и жизненных сил наделяется человек, у которого есть родинка или несколькими на ладони. Он трудоголик до мозга костей. Ему нравится идти по жизни быстрым шагом и каждый день становиться хоть на чуточку лучше себя вчерашнего. У такого человека большое будущее, в котором, несомненно, будет место и карьере, и насыщенному отдыху, и личной жизни. Главное не растрачивать свою энергию попусту.

Текст: Flytothesky.ru

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Удивительной особенностью во внешности человека являются родинки на ладонях и пальцах рук пальцах рук. А ведь и правда, не так часто встречаешь в жизни людей с...
 
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