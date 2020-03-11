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Тест: Страдаете ли вы от депрессии?

11.03.2020 14:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Страдаете ли вы от депрессии?

Чувствуете, что с вами что-то не так? Вы перестали получать удовольствие от жизни? Возможно вам срочно нужна помощь. Не стоит недооценивать депрессию. По данным ВОЗ, она является основной причиной инвалидности во всем мире. Давайте так: сейчас вас ждут 8 простых вопросов, на которые достаточно ответить да или нет. Тест составлен на основе исследований психиатров и поможет определить, если ли у вас депрессивное состояние. Надеемся, что все обойдется.

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Чувствуете, что с вами что-то не так? Вы перестали получать удовольствие от жизни? Возможно вам срочно нужна помощь. Не стоит недооценивать депрессию. По данным ВОЗ,...
 
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