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К 75-летию Победы Агентство теленовостей готовит проекты, эксклюзивные интервью и документальные расследования
04.05.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTВ канун 75-летия Победы Агентство теленовостей готовит цикл проектов о фронтовиках, героях войны и памятных местах.В новых сериях - эксклюзивные интервью, забытые факты и документальные расследования наших журналистов.
В фильме "Брест. Герои форпоста" полистаем неизвестные страницы в истории Брестской крепости, расскажем о героях, оборонявших ее. Поздравления от былых фронтовиков с 75-летием Великой Победы услышим в проекте "Ветераны о Победе".
На канале
В серии "Незабытый подвиг" проведем свое журналистское расследование истории пионеров-героев, таких как Марат Казей и Зина ПортноваО них много говорили в советское время. Говорят и сегодня, но историю переворачивают, мол, а подвиги ли? Мы сопоставили все исторические факты и встретились с очевидцами, чтобы донести до зрителя историческую правду.
Совершенно новый проект АТН - "Наследники Победы". Мы расскажем о памятных местах времен Великой Отечественной, которых в Беларуси действительно немало. В каждом районе либо райцентре найдется мемориальный комплекс, могила неизвестного солдата или просто памятник. Возможно, авторы проекта откроют ранее неизвестные вам места.
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К 75-летию Победы Агентство теленовостей готовит проекты, эксклюзивные интервью и документальные расследования
В канун 75-летия Победы Агентство теленовостей готовит цикл проектов о фронтовиках, героях войны и памятных местах.В новых сериях - эксклюзивные интервью, забытые...
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