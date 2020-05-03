ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

К 75-летию Победы Агентство теленовостей готовит проекты, эксклюзивные интервью и документальные расследования

04.05.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В канун 75-летия Победы Агентство теленовостей готовит цикл проектов о фронтовиках, героях войны и памятных местах.В новых сериях - эксклюзивные интервью, забытые факты и документальные расследования наших журналистов.
В фильме "Брест. Герои форпоста" полистаем неизвестные страницы в истории Брестской крепости, расскажем о героях, оборонявших ее. Поздравления от былых фронтовиков с 75-летием Великой Победы услышим в проекте "Ветераны о Победе".
На канале "Беларусь 1" покажем фильм "Они убивали ангелов", который набрал в интернете около миллиона просмотров. В нем истории детей, которые прошли лагеря смерти.

В серии "Незабытый подвиг" проведем свое журналистское расследование истории пионеров-героев, таких как Марат Казей и Зина Портнова

О них много говорили в советское время. Говорят и сегодня, но историю переворачивают, мол, а подвиги ли? Мы сопоставили все исторические факты и встретились с очевидцами, чтобы донести до зрителя историческую правду.
Совершенно новый проект АТН - "Наследники Победы". Мы расскажем о памятных местах времен Великой Отечественной, которых в Беларуси действительно немало. В каждом районе либо райцентре найдется мемориальный комплекс, могила неизвестного солдата или просто памятник. Возможно, авторы проекта откроют ранее неизвестные вам места.


 
Теги: Новости, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канун 75-летия Победы Агентство теленовостей готовит цикл проектов о фронтовиках, героях войны и памятных местах.В новых сериях - эксклюзивные интервью, забытые...
 
Новости дня
Новости
 
20 лучших фотографий недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика