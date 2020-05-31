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О пандемии, о кризисе, приватизации, политике и новом переделе мира откровенно говорили в пятницу на МТЗ
31.05.2020 21:57 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTПрезидент приехал поздравить коллектив (заводу 74), оценить новую линейку техники (с чем выйдем на рынки после глобального локдауна) и программу модернизации, она амбициозно рассчитана на 10 лет вперед.
Первый вывод: тактика и стратегия Беларуси в борьбе с вирусом спасла завод, кадры и национальную школу конструкторов-тракторостроителей. Завод не просто не остановился - набирает людей. Работает стабильно, большинство отгрузок не прерывалось.
Повода выходить на улицы с кастрюлями и драться с полицией, которая не пускает на рабочие места, как это делают в России, США, Украине, Бразилии и Евросоюзе, у заводчан нет. Собственно, об этом первый же диалог Президента и директора МТЗ.
МТЗ сегодня не просто крепко стоит на ногах - есть стратегия, куда шагать завтра и послезавтра. Что важно: десятки смежников и более 40 000 человек на заводах по всей стране работают благодаря МТЗ. Только представьте, пошла бы Беларусь по пути популизма - закрылась бы на карантин, куда пошли бы все эти люди? На улицы с повязками и кастрюлями? На биржу труда?
Но об этом лучше спросим у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева. Он был на заводе, видел все своими глазами и точно знает не только планы директората, но и настроения заводчан.
Больше всего отложилось спокойствие, с которым заводчане говорят и показывают результаты своего труда.
Возьмите выставку техники: там ведь больше половины - это новые и новейшие образцы. Да, стоит прославленный кормилец - 82-й «Белорус», самый массовый трактор на планете. Но внутри это полностью новая машина. Рядом линейка для европейского рынка, главное внутри - отечественная гидравлика, двигатель Stage 5 от Минского моторного, почти без выхлопа, это сейчас такой зеленый тренд в Евросоюзе. А еще тракторы на гусеничном ходу, гиганты на 350 и более лошадей, спецтехника.
В советские времена даже за одну масштабную разработку давали Героя труда, а тут их два десятка. Или вот директор спокойно говорит: через 10 лет, а то и раньше, выйдем на свой массовый беспилотный трактор.
А ведь чтобы этот агробеспилотник появился, надо было в свое время спасти Академию наук, внедрить «Университет 3.0», создать с нуля Парк высоких технологий. И не просто создать, а дать госзаказ, привязать к реальному производству. Не забудем и сельское хозяйство. Без своего АПК - где испытывать новую технику? Продали бы чертежи в чужую Кремниевую долину - и дело с концом.
Время нервное: пандемия, кризис, выборы, давление со всех сторон, - а люди спокойные
Хотя самое интересное прозвучало в общении Президента с трудовым коллективом. Время нервное: пандемия, кризис, выборы, давление со всех сторон, - а люди спокойные. Про вирус, конечно, спросили, но без надрыва, слепых нет. По своему коллективу, минским больницам и поликлиникам, друзьям и знакомым заводчане видят: тут больше политики и чужих интересов, чем медицины.
Ждать ли в Беларуси новых лихих времен
Тема, которая действительно резанула коллектив, - это новая приватизация в стране. Еще даже не кандидаты и политики, а всего лишь претенденты делят. Для заводчан это звучит так: вы все здесь делаете не то и не так, не рыночно, хозяин вам нужен. "Эффективных" хозяев заводчане насмотрелись. Рядом - в России, Украине, Прибалтике. Те, что не с нуля, а прихватили под шумок. И где сейчас те заводы и собственники? 50 000 предприятий с постсоветского в руинах, а хозяева жизни в Лондоне или на Капри. Отсюда и стойкий иммунитет к популистам-приватизаторам. Но Президента все же переспросили, ждать ли в Беларуси новых лихих времен и новых лихих хозяев (видео).
Приватизация огулом - это не только олигархат, а еще и коррупция. Чтобы завод разделить, мало рейдеров и братков в трико - нужны продажные судьи, силовики и чиновники. Так вся система в разнос идет.
И Минскому тракторному есть с чем сравнивать. Его "дедушка" в моем родном Волгограде. Запустили в 30-м. В годы войны выпускали легендарные Т-34. В августе 42-го танки шли в бой прямо с проходной, в Сталинграде уже велись уличные бои.
Конвейер остановили только тогда, когда фашисты ворвались на территорию завода, а коллектив принял бой. Люди дрались и умирали за свое предприятие, за свою родину.
А вот так сегодня выглядит Волгоградский тракторный. Это не бомбежки, не оккупация, это приватизация. Завод продали в 92-м. Спустя 10 лет разделили на 4 части. Еще через 3 года признали банкротом. Сейчас немногие выжившие цеха занимает корпорация Росстех и автомастерские с шарашками и челноками. Думаю, эти кадры вам не покажут современные приватизаторы. А зря, хорошая прививка, антидот от экономических шарлатанов.
Просто сравните две картинки - Минский и Волгоградский тракторный.
И думаете, это единственный пример в России? Увы, нет. По подсчетам независимых экономистов, за четверть века лихой и ползучей приватизации исчезли и были уничтожены 35 000 малых, средних и крупных заводов. Миллионы стали безработными. Пока цены на нефть, газ, алюминий, уголь, лес ползли вверх, об этом думали мало. А сейчас? Когда пандемия, изоляция, кризис, миллион двести тысяч только официальных безработных, мы спросили про последствия у российского журналиста Андрея Караулова.
Андрей Караулов, журналист, публицист, телеведущий (Россия): "В итоге приватизации по Гайдару и Чубайсу Россия полностью потеряла следующие отрасли. Отрасли промышленности. Приборостроение. Россия потеряла всю электронную промышленность, всю просто от начала до конца! Судостроение. Помните ракеты на подводных крыльях, которые носились по Волге, по Каме? Ни одной ракеты больше нет. В частные руки попали ракеты, и выгоднее было пустить на металлолом. Как и ЗиЛ было выгоднее пустить на металлолом. Вот отдайте БелАЗ в частные руки, там через 2 года не будет ни одного работника, а будет таможенный терминал, и люди потеряют работу. Люди это понимают? Когда олигарх, любой олигарх рвется во власть, хочет сесть на твердую зарплату чиновника, это не потому, что он, миллионер-миллиардер, сошел с ума. А потому, что он хочет стать еще богаче".
А как в Украине? Там, увы, последний народный и государственный актив – землю - приватизируют. Ни стачки крестьян, ни модные "слуги народа" из телевизора, ни банкиры с блогерами не помогают. Намедни из Винницы пришла новость: за 2 гектара земли, они положены каждому украинцу по закону, предлагают 800 гривен. Это 30 долларов, или 10 бутылок водки, если перевести. Нужна нам такая приватизация и такие приватизаторы? Вряд ли. Вот Максим, журналист и блогер из жовто-блакитной. Четыре волны приватизации в Украине наблюдал. Пятый раз, с вооруженным конфликтом, решил не рисковать - переехал в Беларусь.
Максим Равреба, журналист, блогер (Украина): "В это время всегда обостряется борьба за собственность. В Украине всякая смена власти насильственная. В 2004 году, в 2014. Сопровождалась всегда переделом собственности. Тех, кого записали в пророссийские и кому пришлось бежать, их бизнес был раздербанен, захвачен самым пиратским и бандитским образом. И не надо думать, что здесь это будет как-то по-другому. Лучше этого не допускать".
Президентская кампания у нас обещает быть интересной. Из-за спин претендентов уже вылезли уши соседских "коммерсантов". Появились свои лжедмитрии, которым якобы премьерство обещали. А еще бузотеры, диванные войска в тапках, бродячие по городам и весям балаганчики и много чего еще.
Впрочем, в реальном трудовом коллективе, по моим наблюдениям, на это мало обращают внимание. Другие приоритеты: здоровье, работа, дети и образование, развитие - личное, своего предприятия и своего государства. Первого белорусского, по-настоящему суверенного - не благодаря, а вопреки приватизаторам и теоретикам внутри и извне.
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О пандемии, о кризисе, приватизации, политике и новом переделе мира откровенно говорили в пятницу на МТЗ
Президент приехал поздравить коллектив (заводу 74), оценить новую линейку техники (с чем выйдем на рынки после глобального локдауна) и программу модернизации, она...
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