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Ситуацию на потребительском рынке на неделе обсудили на совещании у Президента
01.06.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTЦены - это тема, которая волнует каждого белоруса. В магазин-то все ходим. Постоянный мониторинг стоимости потребительской корзины и при необходимости ее регулирование - неукоснительное требование Александра Лукашенко.
Ранее Президент не единожды поручал антимонопольному ведомству, профсоюзам вместе с Комитетом госконтроля держать цены под контролем и не допускать необоснованного их роста. Помните, как заоблачными стали цены на некоторые импортные овощи, цитрусовые и имбирь. Или искусственный завышенный спрос на крупы. Или подорожавшие вдвое антисептики и маски.
По итогу мая в планах выйти на запланированную траекторию инфляции, а к концу года уложиться в 5 %, как рассчитывали ранее.
Пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу услуг. Как и кого поддержать в этих непростых условиях, также обсудили у Президента.
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Цены - это тема, которая волнует каждого белоруса. В магазин-то все ходим. Постоянный мониторинг стоимости потребительской корзины и при необходимости ее...
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