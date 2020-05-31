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Ситуацию на потребительском рынке на неделе обсудили на совещании у Президента

01.06.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Цены - это тема, которая волнует каждого белоруса. В магазин-то все ходим. Постоянный мониторинг стоимости потребительской корзины и при необходимости ее регулирование - неукоснительное требование Александра Лукашенко.

Ранее Президент не единожды поручал антимонопольному ведомству, профсоюзам вместе с Комитетом госконтроля держать цены под контролем и не допускать необоснованного их роста. Помните, как заоблачными стали цены на некоторые импортные овощи, цитрусовые и имбирь. Или искусственный завышенный спрос на крупы. Или подорожавшие вдвое антисептики и маски. 

О нынешней ситуации на потребительском рынке и прогнозах - детальный разговор у Главы государства в начале недели. Отрегулированы цены на социально значимые товары (это около 30 позиций). Недобросовестным продавцам грозит серьезный штраф. В целом рынок стабилен. Приняты и превентивные меры, в стране ввели мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. 

По итогу мая в планах выйти на запланированную траекторию инфляции, а к концу года уложиться в 5 %, как рассчитывали ранее. 

Пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу услуг. Как и кого поддержать в этих непростых условиях, также обсудили у Президента.

 
 
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Цены - это тема, которая волнует каждого белоруса. В магазин-то все ходим. Постоянный мониторинг стоимости потребительской корзины и при необходимости ее...
 
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