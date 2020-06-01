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Тест: Суеверный ли вы человек?

01.06.2020 11:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Суеверный ли вы человек?

Приметы существуют разные: бытовые, любовные, связанные с погодой и животными. И верить в них или нет — личное дело каждого. А что насчет вас? Вы верите, что разбитое зеркало приносит одни лишь беды, а разбитая посуда, наоборот, счастье? Что вы сделаете, если черная кошка перебежит вам дорогу?.. Сегодня вас ждет небольшой тест на суеверность. С его помощью вы узнаете, подвластны ли вы религиозным предрассудкам и насколько приметы и ритуалы влияют на вашу жизнь.

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Приметы существуют разные: бытовые, любовные, связанные с погодой и животными. И верить в них или нет — личное дело каждого. А что насчет вас? Вы верите, что разбитое...
 
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