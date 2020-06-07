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Американские протесты обсудят в "Понятной политике" 8 июня
07.06.2020 22:22 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTВ целом же американские протесты явно отразились на всей мировой повестке. Видя толпы, громящие магазины в том же Нью-Йорке, уже и не вспоминают, что этот город COVID поглотил страшнее всего. Но почему вообще бунт произошел? Ведь и раньше полиция позволяла себе лишнего в США.
Что это - подковерные политические игры бульдогов? Или быть может крик о помощи американского общества? И был ли этот самый крик? В
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В целом же американские протесты явно отразились на всей мировой повестке. Видя толпы, громящие магазины в том же Нью-Йорке, уже и не вспоминают, что этот город COVID ...
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