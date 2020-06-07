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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Американские протесты обсудят в "Понятной политике" 8 июня В целом же американские протесты явно отразились на всей мировой повестке. Видя толпы, громящие магазины в том же Нью-Йорке, уже и не вспоминают, что этот город COVID ...

В целом же американские протесты явно отразились на всей мировой повестке. Видя толпы, громящие магазины в том же Нью-Йорке, уже и не вспоминают, что этот город COVID поглотил страшнее всего. Но почему вообще бунт произошел? Ведь и раньше полиция позволяла себе лишнего в США.Что это - подковерные политические игры бульдогов? Или быть может крик о помощи американского общества? И был ли этот самый крик? Вдетально обсудим тему. В этот понедельник - после "Панорамы".