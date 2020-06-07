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Рубрика "Мы сделали это вместе!". Спортивные объекты

07.06.2020 22:50 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

В начале 90-х мы столкнулись с проблемой, стоявшей тогда перед большинством стран бывшего Советского Союза, - почти полное отсутствие финансирования, отсутствие инфраструктуры, которая была разбросана по всему бывшему Союзу, отток кадров, жалкое существование детско-юношеских спортивных школ. Молодой республике предстояло все это воссоздать у себя. Кто бы мог тогда подумать, что пусть и не сразу, но мы, например, примем соревнования уровня Европейских игр!

Курс на строительство новых объектов, модернизацию и реконструкцию старых, как показывает время сегодня, приносит результат. Только за прошлый год белорусские атлеты завоевали 846 наград. Мы проводим международные соревнования, мы провели чемпионат мира по хоккею, и уже в следующем году планетарный форум вновь пройдет в Минске.

О самых ярких спортивных моментах в суверенной истории - в проекте "Мы сделали это вместе!" прямо сейчас.

Стадион "Динамо" был, есть и будет оставаться легендарным для белорусского футбола! Здесь минское "Динамо" завоевывало золото чемпионата СССР, здесь мы дважды побеждали сборную Нидерландов, здесь БАТЭ обыгрывал "Баварию" в Лиге чемпионов, но масштабная реконструкция арены позволила спорткомплексу, а параллельно нашей стране, выйти на новый для себя спортивный уровень!

Реконструкция завершилась летом 2018, обновленная арена получила высшую - четвертую категорию от УЕФА, а в июне 2019 о стадионе и Беларуси говорили во всем мире! Именно здесь прошли церемонии открытия и закрытия ІІ Европейских игр. 

Кстати, с организацией столь масштабного турнира наша страна справилась на отлично.

Сергей Ковальчук, Министр спорта и туризма Беларуси: "Сегодня я от своих коллег слышу, что мы уже готовы проводить Олимпийские игры - по количеству объектов, по уровню объектов этих, у нас страна сегодня спортивная, это вклад в социальную сферу, это вклад в здоровье нации".

Не так давно олимпийской стадион "Динамо" ассоциировался с вещевым рынком, полосатые палатки опоясывали периметр спорткомплекса, национальное достояние было, мягко говоря, в не самом презентабельном виде. Реконструкция арены напрашивалась, чтобы не только сохранить, но и приумножить спортивное наследие страны. С чем мы, белорусы, справились на отлично.

ІІ Европейские игры собрали в Минске более четырех тысяч атлетов из 50 стран, которые разыграли двести комплектов наград в 15 видах спорта. При этом наша сборная, завоевав 69 наград, заняла второе место в общем медальном зачете. 

В том, что Беларусь может проводить топ-турниры на высочайшем уровне, первыми  убедились хоккеисты - еще в 2014! Две красавицы: "Минск" и "Чижовка" арены - принимали на своем льду участников чемпионата сира в элитном дивизионе.

Кстати, в 2021 планетарный форум вновь пройдет в нашей столице. Поэтому решение о строительстве двух арен, как видим, было стратегическим. Во-первых, белорусскому клубу КХЛ "Динамо" нужен был новый дом, которым и стала "Минск-Арена".

Во-вторых, в столичный микрорайон Чижовка - в старую рабочую минскую окраину - строители вдохнули новую жизнь. О существовании Чижовки узнали во всем мире. 

И не только благодаря хоккею.

Здесь же прошел финал Кубка Федерации - сама сборная США приехала в Минск на битву против наших девчат, ту трансляцию смотрели миллионы поклонников тенниса на всех континентах. Кстати, в финале неофициального чемпионата мира среди женских команд белоруски сыграют и в этом году.

Однако тот успех был бы невозможным без особых условий для подготовки юных спортсменок, и здесь мы выделяем Дворец тенниса: спорткомплекс площадью почти 6 гектаров постоянно модернизируется, сегодня он включает в себя 25 кортов. Именно здесь начинали свой путь Арина Соболенко, Александра Саснович, Лидия Морозова - лидеры женской сборной Беларуси.

Причем корты в республиканском центре олимпийской подготовки по теннису - всех типов, здесь же тренажерный зал, комфортные условия для восстановления и отдыха.

Объяснение такому вниманию к строительству новых и постоянной модернизации старых спортивных объектов простое: победы белорусов на международной спортивной арене в том числе формируют имидж государства.

Мы, как не одна другая небольшая, относительно небольшая страна, имеем все, чтобы воспитывать настоящих спортсменов и олимпийских чемпионов. В советские времена наши спортсмены, тренеры и функционеры от спорта никогда не думали, что у нас будет такая база для подготовки спортсменов.

В девяностых честь страны на Олимпиадах защищали атлеты - ученики советской системы подготовки.

Во благо будущего поколения обновлен спорткомплекс в Стайках, уже работает ультрасовременный Республиканский научно-практический центра спорта, растит новых звездочек новый центр по прыжкам на батуте в Витебске

Международный союз биатлонистов в Беларуси также видит союзника. Реконструированный комплекс в Раубичах в этом году подставил плечо IBU и Эстонии, приняв чемпионат Европы.

Олле Далин, глава Международного союза биатлонистов: "Вся Европа этой зимой получила непростой вызов: снега действительно мало, - но Раубичи здесь проявили себя блестяще, так организовав трассу чемпионата Европы, спасибо".

При этом наша сборная выступила дома блестяще, с тремя золотыми наградами став первой в медальном зачете и опередив Россию. Еще краше Раубичи летом, участники планетарного форума по летнему биатлону об этом говорили в минувшем августе.

ЧЕ по фигурному катанию, этапы Кубка мира по велоспорту на треке, конькобежному спорту, чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ, борьбе, дзюдо... Все это мы организовали на отлично, что сегодня, оглядываясь в девяностые, кажется фантастикой. 

Из разрухи и хаоса, который царил после развала Советского Союза, мы вышли на качественно новый уровень жизни, заставив спортивный мир и международную общественность узнавать, признавать и уважать наши белорусские суверенные победы. И сделали мы это, разумеется, вместе!

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В начале 90-х мы столкнулись с проблемой, стоявшей тогда перед большинством стран бывшего Советского Союза, - почти полное отсутствие финансирования, отсутствие...
 
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