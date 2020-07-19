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Кто вы: безнадежный романтик, душа компании или тонкая натура?
19.07.2020 16:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Определим по вашим предпочтениям в еде
Наверняка многие слышали поговорку: “Ты – то, что ты ешь”. И это относится не только к физической форме и здоровью, но и к эмоциональному состоянию, а также типу личности. Давайте проверим, насколько это правда. Предлагаем вам ответить на 10 простых вопросов, связанных с едой. Вы убедитесь, что вкусовые предпочтения могут многое рассказать о человеке.
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Определим по вашим предпочтениям в еде Наверняка многие слышали поговорку: “Ты – то, что ты ешь”. И это относится не только к физической форме и здоровью, но и к...
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