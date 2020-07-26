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Президент встретился с военнослужащими 5-й бригады специального назначения

27.07.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Во время рабочей поездки в Марьину Горку Президент встретился и с военнослужащими 5-й бригады специального назначения. Подразделение особое. Их называют черными лисами. Это элита Вооруженных сил. В этом мужском разговоре звучали разные темы: и политика внутренняя, и геополитика. 

Но отдельно главнокомандующий остановился на сути современных конфликтов. Они, безусловно, на карандаше у военных и даже прописаны в нашей доктрине, уже третьей для суверенной Беларуси. Так вот, Президент обратил внимание на то, что любые войны сейчас не начинаются на пустом месте. Давайте послушаем.


Президент встретился с военнослужащими 5-й бригады специального назначения



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы надо нам иметь, особенно после 2010 года, я понял, что нам нужно иметь в запасе подготовленных бойцов, подготовленные части в вооруженных силах, на всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам, но всякое может быть. Примером тому являются Соединенные Штаты Америки. То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал, а во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. И если, конечно, президент Соединенных Штатов Америки выдержит давление, это будет хороший знак и для нас, потому что, если наклонится или рухнет эта империя, миру будет несладко… Две части, которые я в свое время выбрал, хорошо подготовленные, в том числе для того, чтобы не допустить эскалации, напряженности внутри страны. Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы… На майдан, если своих нет, а у нас маловато "майданутых", - их подтянут со стороны. Это профессиональные военные бандиты. Они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. Так было в Ливии, в Сирии, в Ираке идет война. Управляемый хаос. Стало только хуже".
 
 
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Во время рабочей поездки в Марьину Горку Президент встретился и с военнослужащими 5-й бригады специального назначения. Подразделение особое. Их называют черными...
 
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