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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент встретился с военнослужащими 5-й бригады специального назначения Во время рабочей поездки в Марьину Горку Президент встретился и с военнослужащими 5-й бригады специального назначения. Подразделение особое. Их называют черными...

Во время рабочей поездки в Марьину Горку Президент. Подразделение особое. Их называют черными лисами. Это элита Вооруженных сил. В этом мужском разговоре звучали разные темы: и политика внутренняя, и геополитика.Но отдельно главнокомандующий остановился на сути современных конфликтов. Они, безусловно, на карандаше у военных и даже прописаны в нашей доктрине, уже третьей для суверенной Беларуси. Так вот, Президент обратил внимание на то, что любые войны сейчас не начинаются на пустом месте. Давайте послушаем.