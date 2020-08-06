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Сможете ли вы правильно назвать 10 дат из истории Российской Империи и СССР?
06.08.2020 11:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Для чего вообще нужно учить историю? Благодаря ей мы понимаем, как создавались законы, что они приносили государству и населению, узнаем сведения о той или иной личности, ее подвигах и заслугах. В конце концов, история делает нас культурными и образованными людьми. По этому поводу мы решили сделать для вас тест, который проверит ваш кругозор – попробуйте правильно назвать года значимых событий истории Российской Империи и СССР. Если вы ответите хотя бы на половину из этих вопросов, то вас можно смело назвать ходячей энциклопедией. Что ж, не будем терять времени!
Ответы:
1. Крещение Руси произошло в 988 г.
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Для чего вообще нужно учить историю? Благодаря ей мы понимаем, как создавались законы, что они приносили государству и населению, узнаем сведения о той или иной...
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