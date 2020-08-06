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Сможете ли вы правильно назвать 10 дат из истории Российской Империи и СССР?

06.08.2020 11:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сможете ли вы правильно назвать 10 дат из истории Российской Империи и СССР?

Для чего вообще нужно учить историю? Благодаря ей мы понимаем, как создавались законы, что они приносили государству и населению, узнаем сведения о той или иной личности, ее подвигах и заслугах. В конце концов, история делает нас культурными и образованными людьми. По этому поводу мы решили сделать для вас тест, который проверит ваш кругозор – попробуйте правильно назвать года значимых событий истории Российской Империи и СССР. Если вы ответите хотя бы на половину из этих вопросов, то вас можно смело назвать ходячей энциклопедией. Что ж, не будем терять времени!

Ответы:

1. Крещение Руси произошло в 988 г.
2. Санкт-Петербург был основан 27 мая 1703 г.
3. 2 ноября 1721 г. Петр I стал императором
4. Екатерина II умерла 17 ноября 1796 г.
5. Битва при Бородино произошла 7 сентября 1812 г.
6. Восстание декабристов произошло 26 декабря 1825 г.
7. Крепостное право отменили 19 февраля 1861 г.
8. СССР был основан 30 декабря 1922 г.
9. Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 г.
10. Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 г.

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