Как долго вы продержитесь, заблудившись ночью в лесу?

Источник материала: Flytothesky





Представьте, что вы решили выехать с семьей за грибами. Ведь сейчас то самое время года, когда в лесу можно собрать большой “урожай”. Вы спокойно бродите, собираете грибочки…. но тут вы оборачиваетесь и понимаете, что рядом никого нет. Да еще и смеркаться начинает. Что будете делать? Вступите в поединок с дикой природой, чтобы выйти из этой битвы невредимым? Или вы заранее знаете, что не продержитесь и пару часов? Сейчас мы это и выясним.

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