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10 вопросов, которые проверят, насколько вы эрудированный человек
26.08.2020 12:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждый хочет быть образованным человеком. Но что нужно для этого знать? Таблицу умножения, правила русского языка и периодическую систему химических элементов? Нет единого списка вещей, выучив который, вы становитесь настоящим эрудитом. Но было бы хорошо, если бы вы могли поддержать разговор на любую тему. А для этого вы должны понимать, что происходит в окружающем мире. Давайте же начнем наш тест!
Ответы:
1. Юпитер
Еще один тест? Легко!
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Каждый хочет быть образованным человеком. Но что нужно для этого знать? Таблицу умножения, правила русского языка и периодическую систему химических элементов?...
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