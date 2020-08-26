10 вопросов, которые проверят, насколько вы эрудированный человек

Источник материала: Flytothesky





Каждый хочет быть образованным человеком. Но что нужно для этого знать? Таблицу умножения, правила русского языка и периодическую систему химических элементов? Нет единого списка вещей, выучив который, вы становитесь настоящим эрудитом. Но было бы хорошо, если бы вы могли поддержать разговор на любую тему. А для этого вы должны понимать, что происходит в окружающем мире. Давайте же начнем наш тест!

Ответы:

1. Юпитер

2. Канберра

3. Au

4. Аркадий Гайдар

5. Бенджамин Франклин

6. Овен

7. 1914 г.

8. Приборы посередине тарелки крест-накрест: вилку на нож.

9. Япония

10. Иудаизм

Еще один тест? Легко!

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