﻿ 10 вопросов, которые проверят, насколько вы эрудированный человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 вопросов, которые проверят, насколько вы эрудированный человек

26.08.2020 12:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

10 вопросов, которые проверят, насколько вы эрудированный человек

Каждый хочет быть образованным человеком. Но что нужно для этого знать? Таблицу умножения, правила русского языка и периодическую систему химических элементов? Нет единого списка вещей, выучив который, вы становитесь настоящим эрудитом. Но было бы хорошо, если бы вы могли поддержать разговор на любую тему. А для этого вы должны понимать, что происходит в окружающем мире. Давайте же начнем наш тест!

Ответы:

1. Юпитер
2. Канберра
3. Au
4. Аркадий Гайдар
5. Бенджамин Франклин
6. Овен
7. 1914 г.
8. Приборы посередине тарелки крест-накрест: вилку на нож.
9. Япония
10. Иудаизм

Еще один тест? Легко!
Получится ли у вас правильно определить род имен существительных?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый хочет быть образованным человеком. Но что нужно для этого знать? Таблицу умножения, правила русского языка и периодическую систему химических элементов?...
 
Новости дня
Новости
 
Тест: В каком фантастическом фильме вы смогли бы жить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика