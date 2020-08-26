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Тест: Попробуйте подобрать синонимы к этим словам
26.08.2020 12:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Русский язык богат на непонятные слова и выражения. Какие-то из них давно ушли в прошлое, другие мы просто не используем каждый день. Но кому не хочется расширить свой словарный запас и узнать что-то новое? Давайте сегодня проверим, насколько разнообразна ваша речь. Если вы чего-то не будете знать, это станет хорошим поводом заглянуть в толковый словарь:)
Ответы:
1. Неудовлетворенность
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Русский язык богат на непонятные слова и выражения. Какие-то из них давно ушли в прошлое, другие мы просто не используем каждый день. Но кому не хочется расширить...
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