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Тест: Попробуйте подобрать синонимы к этим словам

26.08.2020 12:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Попробуйте подобрать синонимы к этим словам

Русский язык богат на непонятные слова и выражения. Какие-то из них давно ушли в прошлое, другие мы просто не используем каждый день. Но кому не хочется расширить свой словарный запас и узнать что-то новое? Давайте сегодня проверим, насколько разнообразна ваша речь. Если вы чего-то не будете знать, это станет хорошим поводом заглянуть в толковый словарь:)

Ответы:

1. Неудовлетворенность
2. Нравоучение
3. Безмятежность
4. Подлинный
5. Беспристрастный
6. Энтузиазм
7. Сотрудничество
8. Излишество
9. Отклоняющийся
10. Банальный

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Русский язык богат на непонятные слова и выражения. Какие-то из них давно ушли в прошлое, другие мы просто не используем каждый день. Но кому не хочется расширить...
 
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