Тест: Способны ли вы распознать лицемера?

Источник материала: Flytothesky





Самый известный киношный медик – доктор Хаус – утверждает, что все лгут. Действительно, все мы иногда обманываем окружающих. Но есть люди, которые профессионально вводят в заблуждение знакомых, коллег и даже друзей ради собственной выгоды. Их называют лицемерами. Отличить лицемера от искреннего человека можно по некоторым признакам. Знаете ли вы их? Давайте проверим!

Пройдите также:

Тест на определение психологического типа личности