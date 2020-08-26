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Тест: Способны ли вы распознать лицемера?
26.08.2020 12:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Самый известный киношный медик – доктор Хаус – утверждает, что все лгут. Действительно, все мы иногда обманываем окружающих. Но есть люди, которые профессионально вводят в заблуждение знакомых, коллег и даже друзей ради собственной выгоды. Их называют лицемерами. Отличить лицемера от искреннего человека можно по некоторым признакам. Знаете ли вы их? Давайте проверим!
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Самый известный киношный медик – доктор Хаус – утверждает, что все лгут. Действительно, все мы иногда обманываем окружающих. Но есть люди, которые профессионально...
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