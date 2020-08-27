Сможете понять, из какой страны в русский язык пришли эти слова?

Источник материала: Flytothesky





Заимствованные слова появились в результате соседства стран, обмена культурой и опытом. Наверняка, услышав в Италии слово «paparazzi» вы поймете, что речь идет о назойливых журналистах. Так что, можно сказать, вы уже начали изучение многих иностранных языков:) Знаете ли вы, из каких стран в русский язык пришли многие такие знакомые нам слова? Давайте проверим!

Ответы:

1. Италия

2. Италия

3. Германия

4. Франция

5. Германия

6. Польша

7. Нидерланды

8. Испания

9. Венгрия

10. Эстония

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