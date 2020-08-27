ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сможете понять, из какой страны в русский язык пришли эти слова?

27.08.2020 16:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Сможете понять, из какой страны в русский язык пришли эти слова?

Заимствованные слова появились в результате соседства стран, обмена культурой и опытом. Наверняка, услышав в Италии слово «paparazzi» вы поймете, что речь идет о назойливых журналистах. Так что, можно сказать, вы уже начали изучение многих иностранных языков:) Знаете ли вы, из каких стран в русский язык пришли многие такие знакомые нам слова? Давайте проверим!

Ответы:

1. Италия
2. Италия
3. Германия
4. Франция
5. Германия
6. Польша
7. Нидерланды
8. Испания
9. Венгрия
10. Эстония

Еще один тест для вас:
Богатый или скудный? 10 вопросов на проверку вашего словарного запаса

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заимствованные слова появились в результате соседства стран, обмена культурой и опытом. Наверняка, услышав в Италии слово «paparazzi» вы поймете, что речь идет о...
 
Новости дня
Новости
 
Тест: Узнаете ли вы советский мультфильм по одному кадру?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

26.08.2020
Mir24.TV Belarus
27.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика