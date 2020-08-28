Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в марках дорогих автомобилей?

Источник материала: Flytothesky





Каждого автолюбителя можно назвать поклонником определенной марки машины. Но согласитесь, многие хотели бы прокатиться на дорогих авто, которые отличаются от привычных марок по всем параметрам: внешнему виду, звуку мотора и даже запаху в салоне. А многие даже не предполагают, сколько существует машин премиум-класса. Вы думаете, что знаете все марки? Тогда давайте проверим:)

Ответы:

1. Infiniti

2. Maserati

3. Tesla

4. Bugatti

5. Bentley

6. Jaguar

7. Porsche

8. Cadillac

9. Lamborghini

10. Ferrari

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