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Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в марках дорогих автомобилей?
28.08.2020 17:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждого автолюбителя можно назвать поклонником определенной марки машины. Но согласитесь, многие хотели бы прокатиться на дорогих авто, которые отличаются от привычных марок по всем параметрам: внешнему виду, звуку мотора и даже запаху в салоне. А многие даже не предполагают, сколько существует машин премиум-класса. Вы думаете, что знаете все марки? Тогда давайте проверим:)
Ответы:
1. Infiniti
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Каждого автолюбителя можно назвать поклонником определенной марки машины. Но согласитесь, многие хотели бы прокатиться на дорогих авто, которые отличаются от...
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