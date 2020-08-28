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Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в марках дорогих автомобилей?

28.08.2020 17:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в марках дорогих автомобилей?

Каждого автолюбителя можно назвать поклонником определенной марки машины. Но согласитесь, многие хотели бы прокатиться на дорогих авто, которые отличаются от привычных марок по всем параметрам: внешнему виду, звуку мотора и даже запаху в салоне. А многие даже не предполагают, сколько существует машин премиум-класса. Вы думаете, что знаете все марки? Тогда давайте проверим:)

Ответы:

1. Infiniti
2. Maserati
3. Tesla
4. Bugatti
5. Bentley
6. Jaguar
7. Porsche
8. Cadillac
9. Lamborghini
10. Ferrari

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Каждого автолюбителя можно назвать поклонником определенной марки машины. Но согласитесь, многие хотели бы прокатиться на дорогих авто, которые отличаются от...
 
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