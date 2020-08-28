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Тест: Знаете ли вы, как пишутся эти словарные слова?

28.08.2020 19:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы, как пишутся эти словарные слова?

Словарные слова – это те слова, правописание которых не подчиняется правилам русского языка. Их нельзя проверить и все, что нам остается, – только запоминать. Что интересно, мы постоянно сталкиваемся с этими словами в повседневной жизни. Но когда мы переходим к правописанию, то тут возникают проблемы. Причем, они могут поставить в тупик любого, даже взрослого человека. Ну что, хотите проверить свою память и грамотность? Тогда пройдите наш тест!

Ответы:

1. Винегрет
2. Ингредиент
3. Экспериментировать
4. Прецедент
5. Апелляция
6. Прийти
7. Терраса
8. Линолеум
9. Абитуриент
10. Кардинальный

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Словарные слова – это те слова, правописание которых не подчиняется правилам русского языка. Их нельзя проверить и все, что нам остается, – только запоминать. Что...
 
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