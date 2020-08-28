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Тест: Знаете ли вы, как пишутся эти словарные слова?
28.08.2020 19:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Словарные слова – это те слова, правописание которых не подчиняется правилам русского языка. Их нельзя проверить и все, что нам остается, – только запоминать. Что интересно, мы постоянно сталкиваемся с этими словами в повседневной жизни. Но когда мы переходим к правописанию, то тут возникают проблемы. Причем, они могут поставить в тупик любого, даже взрослого человека. Ну что, хотите проверить свою память и грамотность? Тогда пройдите наш тест!
Ответы:
1. Винегрет
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Словарные слова – это те слова, правописание которых не подчиняется правилам русского языка. Их нельзя проверить и все, что нам остается, – только запоминать. Что...
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