Тест: Знаете ли вы, как пишутся эти словарные слова?

Источник материала: Flytothesky





Словарные слова – это те слова, правописание которых не подчиняется правилам русского языка. Их нельзя проверить и все, что нам остается, – только запоминать. Что интересно, мы постоянно сталкиваемся с этими словами в повседневной жизни. Но когда мы переходим к правописанию, то тут возникают проблемы. Причем, они могут поставить в тупик любого, даже взрослого человека. Ну что, хотите проверить свою память и грамотность? Тогда пройдите наш тест!

Ответы:

1. Винегрет

2. Ингредиент

3. Экспериментировать

4. Прецедент

5. Апелляция

6. Прийти

7. Терраса

8. Линолеум

9. Абитуриент

10. Кардинальный

Пройдите также:

Тест: Как хорошо вы знаете словарные слова