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Какой сегодня праздник: 29 августа

29.08.2020 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 29 августа родился король поп-музыки Майкл Джексон? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 29 августа

В 1885 году немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на первый мотоцикл.

В 1929 году немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершил первое кругосветное путешествие.

В 1938 году в СССР было введено заочное обучение в вузах.

В 1966 году группа The Beatles дала свой последний концерт в парке Кендлстик в Сан-Франциско.

Кто родился 29 августа

Также родились актриса Ингрид Бергман, политик Джон Маккейн.

29 августа в православном календаре

В этот день православные отмечают попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа.

Именины 29 августа

В этот день именины у Александра, Анны, Герасима, Степана, Якова.

29 августа в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня суббота, 29 августа. Этот день является 242-м в григорианском календаре. До конца года остается 124 дня.
 
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