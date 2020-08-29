Какой сегодня праздник: 29 августа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 29 августа родился король поп-музыки Майкл Джексон? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 29 августа

В 1885 году немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на первый мотоцикл.

В 1929 году немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершил первое кругосветное путешествие.

В 1938 году в СССР было введено заочное обучение в вузах.

В 1966 году группа The Beatles дала свой последний концерт в парке Кендлстик в Сан-Франциско.

Кто родился 29 августа

Также родились актриса Ингрид Бергман, политик Джон Маккейн.

29 августа в православном календаре

В этот день православные отмечают попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа.

Именины 29 августа

В этот день именины у Александра, Анны, Герасима, Степана, Якова.

29 августа в белорусском народном календаре