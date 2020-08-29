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Какой сегодня праздник: 29 августа
29.08.2020 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 29 августа родился король поп-музыки Майкл Джексон? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 29 августа
В 1885 году немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на первый мотоцикл.
В 1929 году немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершил первое кругосветное путешествие.
В 1938 году в СССР было введено заочное обучение в вузах.
В 1966 году группа The Beatles дала свой последний концерт в парке Кендлстик в Сан-Франциско.
Кто родился 29 августа
Также родились актриса Ингрид Бергман, политик Джон Маккейн.
29 августа в православном календаре
В этот день православные отмечают попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа.
Именины 29 августа
В этот день именины у Александра, Анны, Герасима, Степана, Якова.
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Сегодня суббота, 29 августа. Этот день является 242-м в григорианском календаре. До конца года остается 124 дня.
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