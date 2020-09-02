“Наверное, у меня аллергия”: Тест покажет, ипохондрик ли вы

Источник материала: Flytothesky





Вы знаете, что такое ипохондрия? Это постоянное и беспричинное беспокойство человека за свое здоровье. Такие люди очень часто посещают врачей и выдумывают себе различные болезни. Их очень сложно убедить в том, что они в полном порядке. Чтобы узнать, ипохондрик ли вы, ответьте на 10 несложных вопросов нашего теста. Ну что, готовы узнать, обоснованы ли ваши беспокойства? Тогда давайте начинать.

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