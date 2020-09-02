Тест: Попробуйте определить страну по знаменитому дереву

Источник материала: Flytothesky





Наверняка вы не раз видели фотографии красивых и необычных деревьев странной формы, которые растут в самых неожиданных уголках планеты. Толпы туристов отправляются туда, чтобы увидеть эти зеленые “достопримечательности” своими глазами. Сегодняшний тест посвящен как-раз знаменитым деревьям. Знаете ли вы, где находится самое больше дерево или дерево-корзина? Проверьте себя с помощью нашего теста.

Ответы:

1. США

2. Германия

3. Литва

4. Япония

5. Испания

6. США

7. Мексика

8. Франция

9. США

10. Мадагаскар

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