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Тест: Попробуйте определить страну по знаменитому дереву
02.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наверняка вы не раз видели фотографии красивых и необычных деревьев странной формы, которые растут в самых неожиданных уголках планеты. Толпы туристов отправляются туда, чтобы увидеть эти зеленые “достопримечательности” своими глазами. Сегодняшний тест посвящен как-раз знаменитым деревьям. Знаете ли вы, где находится самое больше дерево или дерево-корзина? Проверьте себя с помощью нашего теста.
Ответы:
1. США
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Наверняка вы не раз видели фотографии красивых и необычных деревьев странной формы, которые растут в самых неожиданных уголках планеты. Толпы туристов...
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