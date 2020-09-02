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Тест: Попробуйте определить страну по знаменитому дереву

02.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Попробуйте определить страну по знаменитому дереву

Наверняка вы не раз видели фотографии красивых и необычных деревьев странной формы, которые растут в самых неожиданных уголках планеты. Толпы туристов отправляются туда, чтобы увидеть эти зеленые “достопримечательности” своими глазами. Сегодняшний тест посвящен как-раз знаменитым деревьям. Знаете ли вы, где находится самое больше дерево или дерево-корзина? Проверьте себя с помощью нашего теста.

Ответы:

1. США
2. Германия
3. Литва
4. Япония
5. Испания
6. США
7. Мексика
8. Франция
9. США
10. Мадагаскар

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Наверняка вы не раз видели фотографии красивых и необычных деревьев странной формы, которые растут в самых неожиданных уголках планеты. Толпы туристов...
 
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